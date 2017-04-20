В Великобритании приостановили производство MINI

Как сообщает «Интерфакс», серия протестов на трех заводах BMW AG в Коули, Хэмс-Холле и Суиндоне включает в себя восемь 24-часовых забастовок, следующая из которых пройдет 23 апреля.

— Боссы BMW должны вынуть головы из песка и осознать, что их планы по сокращению пенсий не будут приняты беспрекословно, — говорится в сообщении генсека профсоюза United Лена Маккласки.

В свою очередь, руководство BMW призывает представителей United к проведению переговоров, но судя по всему, сторонам не удалось договориться до сих пор.

Отмечается, что каждый день простоя предприятия BMW AG в Коули теряет порядка тысячи машин MINI, которые могли бы сойти с конвейера. Это достаточно серьезная потеря, на восполнение которой уйдет целый год, прокомментировал ситуацию представитель компании Йохен Фрай.