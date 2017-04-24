BMW M-серии лишатся механических и роботизированных коробок передач

Так, вице-президент BMW M по продажам и маркетингу Питер Квинт рассказал нашим иностранным коллегам, что роботизированная коробка передач, по его мнению, «проживет» еще шесть или семь лет. По истечению этого срока концерн BMW вернется к традиционному гидротрансформаторному «автомату».

— Сейчас мы видим автоматические коробки с девятью и даже десятью ступенями, так что с развитием в этой сфере у произвоителей проблем нет. «Робот» DCT в свое время имел два преимущества: во-первых, он был легким, а во-вторых, умел быстро переключаться. В настоящее время это уже не так важно, ведь «автоматы» с каждым днем становятся лучше, — подчеркнул Квинт.

Он также отметил, что ему не нравятся современные механические коробки передач, которыми в настоящее время оснащаются модели М, поэтому при разработке следующих поколений баварцы могут отказаться и от них.