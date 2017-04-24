В ближайшие месяцы в России появятся семь новинок Peugeot

Фото: www.tmgonlinemedia.nl
Альянс PSA хотя и не очень уверенно чувствует себя на российском рынке, но покидать нашу страну не собирается, даже наоборот: в ближайшее время мы увидим сразу несколько новых и обновленных моделей группы.
Виктория Базылева

По итогам минувшего года российские дилеры Peugeot сумели реализовать всего 1938 легковых автомобилей, а с учетом легковых коммерческих моделей — 3602 машины (даже китайцы продают у нас гораздо больше машин). При этом суммарная доля двух марок — Peugeot и Citroёn — составила 0,5% от всего объема отечественного авторынка. То есть 2016 год завершился для компании достаточно плачевно.

Тем не менее, в «Пежо Ситроен Рус» не отчаиваются и даже планируют в ближайшие месяцы обновить модельный ряд с целью привлечения новых покупателей. Так, уже в июне в шоу-румы российских дилеров поступят обновленные седаны 408. Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль, моторный ряд модели расширится за счет новых агрегатов, изменится трансмиссия, а машины примут несколько иной, посвежевший облик. Он отметил, что прежней останется лишь платформа EMP2, которая, напомним, также лежит в основе хетчбэка 308.

Фото: Peugeot

Тогда же в начале лета на рынок выйдет и компактный кроссовер 3008 третьего поколения. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» уже писал подробно ранее. Что же до прайсов, то по словам Александра Мигаля, модель представят в той же ценовой категории, где присутствуют Mazda CX-5 и Nissan Qashqai.

На середину лета намечен старт продаж нового поколения коммерческих моделей Peugeot: Traveller и Expert, ориентированных в первую очередь на корпоративных клиентов. В третьем квартале нынешнего года в нашу страну также приедут обновленные кроссовер 2008 и хетчбэк 308, подробности о которых пока не раскрываются. А вот третья генерация модели 5008, сочетающей в себя черты SUV и минивэна, появится у дилеров в конце нынешнего или в начале следующего года.

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24 апреля 2017
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