В ближайшие месяцы в России появятся семь новинок Peugeot

По итогам минувшего года российские дилеры Peugeot сумели реализовать всего 1938 легковых автомобилей, а с учетом легковых коммерческих моделей — 3602 машины (даже китайцы продают у нас гораздо больше машин). При этом суммарная доля двух марок — Peugeot и Citroёn — составила 0,5% от всего объема отечественного авторынка. То есть 2016 год завершился для компании достаточно плачевно.

Тем не менее, в «Пежо Ситроен Рус» не отчаиваются и даже планируют в ближайшие месяцы обновить модельный ряд с целью привлечения новых покупателей. Так, уже в июне в шоу-румы российских дилеров поступят обновленные седаны 408. Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль, моторный ряд модели расширится за счет новых агрегатов, изменится трансмиссия, а машины примут несколько иной, посвежевший облик. Он отметил, что прежней останется лишь платформа EMP2, которая, напомним, также лежит в основе хетчбэка 308.