Опубликованы изображения LADA Vesta Signature вице-президента АВТОВАЗа

Фото: www.vk.com/russiancarsindustry
Неподалеку от аэропорта Тольятти была замечена LADA Vesta Signature. На этом «роскошном» автомобиле передвигается исполнительный вице-президент по инжинирингу ПАО АВТОВАЗ Харальд Грюбель.
Виктория Базылева

Vesta Signature получила удлиненную колесную базу: эта версия седана по сравнению с обычной растянулась на 250 мм. Как следствие, и в салоне автомобиля стало значительно просторнее. Отмечается, что внутри машина отделана кожей и алькантарой, а в качестве украшений выступают текстильные коврики со специальным рисунком и кожаная обшивка селектора коробки передач.

По неподтвержденным данным, в движение Vesta Signature приводит 1,8-литровый мотор мощностью в 122 л.с., агрегатированный с роботизированной коробкой передач. Ориентировочная цена этого автомобиля составляет около миллиона рублей. Напомним, что серийно такие машины не производятся — исключительно на заказ.

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25 апреля 2017
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