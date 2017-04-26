Объявлена дата начала российских продаж «заряженных» дизельных BMW 5-й серии

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе BMW, прием предварительных заказов на новинки в России начнется уже в конце мая-начале июня. А первые автомобили доберутся до своих владельцев в августе. Однако цена автомобилей станет известна ближе к старту продаж.

В движение новые M550D xDrive и M550D xDrive Touring приводит трехлитровый шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, развивающий мощность в 400 л.с. и максимальный крутящий момент в 760 Нм. Мотор агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, привод — на задние колеса.

Отмечается, что самая «заряженная» дизельная версия седана 5-й серии способна разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, а это на десятую долю секунды меньше, чем требуется модели М5. При этом заявлено, что расход топлива в смешанном цикле составляет 5,9 литров на 100 километров у седана и 6,2 литра — у универсала. К тому же баварцы утверждают, что машины стали еще более маневренными и управляемыми.