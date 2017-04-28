Продажи АВТОВАЗа растут, но он по-прежнему в убытках

Рыночная доля LADA выросла за счет стимулирующих финансовых программ и повышенного спроса на последние новинки завода — Vesta и XRAY. Тольяттинцы увеличили на 20% объем своей выручки, что в абсолютных цифрах составило 46 млрд. рублей. Операционный убыток АВТОВАЗа в первом квартале снизился до 1 млрд. рублей.

Между тем, волжане уверены, что смогут вылезти из убытков уже в следующем году — не в последнюю очередь благодаря оптимизации затрат, а также выводу на рынок универсалов LADA Vesta SW и SW Cross, которые поступят в продажу во второй половине года нынешнего,