Продажи АВТОВАЗа растут, но он по-прежнему в убытках

Фото: Вячеслав Василенко
По итогам первых трех месяцев 2017 года отечественный автогигант реализовал 61 447 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Увеличилась и до 91,1% доля рынка. Однако при столь положительных результатах, АВТОВАЗ по-прежнему несет убытки.
Мирон Горин

Рыночная доля LADA выросла за счет стимулирующих финансовых программ и повышенного спроса на последние новинки завода — Vesta и XRAY. Тольяттинцы увеличили на 20% объем своей выручки, что в абсолютных цифрах составило 46 млрд. рублей. Операционный убыток АВТОВАЗа в первом квартале снизился до 1 млрд. рублей.

Между тем, волжане уверены, что смогут вылезти из убытков уже в следующем году — не в последнюю очередь благодаря оптимизации затрат, а также выводу на рынок универсалов LADA Vesta SW и SW Cross, которые поступят в продажу во второй половине года нынешнего,

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28 апреля 2017
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