Toyota отзывает 250 000 опасных для жизни автомобилей

Специалисты установили, что из заднего дифференциала «Такомы» может вытекать масло, а это значит, что колеса могут заблокироваться, и водитель потеряет контроль над автомобилем. Полагаем, рассказывать о возможных плачевных последствиях ДТП не стоит. Что примечательно, журналистам CNN «тойотовцы» отказались уточнить, были ли уже зафиксированы аварии, связанные с выявленным дефектом.

Как бы то ни было, Toyota уже в который раз отзывает свои машины на мировом рынке, и это связано отнюдь не с заботой о потребителях — у автомобилей марки, в частности, Corolla, Auris и Prius, обнаружена неисправность патрубка топливного бака, что может привести к утечке горючего и, как следствие, к возгоранию.

А уж про калечащие людей подушки Takata, установленные в миллионах бегающих по планете «Тойот», упоминать не хочется и вовсе. Вероятно, с репутацией едва ли не самого надежного автопроизводителя в мире, концерну придется проститься.