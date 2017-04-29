Автомобиль проекта «Кортеж» добрался до конвейера

В распоряжении группы «Российский Автопром» социальной сети Вконтакте оказались снимки седана с индексом ЕМП-4123 из проекта «Кортеж». Кузов будущего автомобиля застукали на производстве завода ЛИАЗ во время операции грунтования. Это предприятие было выбрано для предпокрасочных операций потому, что как раз там есть ванна подходящих размеров, в которую пожно погрузить «кортежную» машину для нанесения катафорезного покрытия.

На сегодняшний день через стадию грунтования прошли уже несколько кузовов седанов, так что технологию можно считать отработанной. Впрочем, в Ликино будут производиться работы только для тех автомобилей, которые предназначены для высшего руководства страны.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что новое семейство представительских машин будет включать в себя седан, внедорожник, микроавтобус и два лимузина — обычный и бронированный.