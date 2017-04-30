Понадеявшиеся на господдержку автопроизводители могут «пролететь»

Как сообщает «Коммерсантъ», Минфин выступил против того, чтобы не выплаченные за 2016 год субсидии производителям газомоторной техники компенсировались из субсидий 2017 года. Правда, пока пострадал вроде бы только один КамАЗ, которому не покрыли заявки на 500 млн. рублей, но звоночек прозвенел тревожный.

В 2016 году выделенных на компенсации 3 млрд. рублей не хватило, поэтому компаниям обещали выплатить средства позже: вот тогда Минпромторг и предложил компенсировать концернам затраты 2016 года из субсидий, выделенных на 2017-й. Однако Минфин и Минэкономики единым строем выступили против, так как по словам источника «Коммерсанта» это «не позволит выполнить целевые показатели программы в 2017 году».

Между прочим, точно по такой же схеме выдаются субсидии по утилизации и trade-in в легковом автопроме — там также действует механизм получения поддержки постфактум без каких-либо юридических гарантий со стороны государства.