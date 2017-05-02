АВТОВАЗ приостановил выпуск машин

— Второго мая компания уходит в плановый корпоративный отпуск, который никак не отразится на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ПАО АВТОВАЗ.

Отмечается, что 9 мая завод также работать не будет, конвейер запустят лишь 10-го числа. Получается, что с учетом государственных праздников и выходных дней сборка машин на предприятии АВТОВАЗа приостановлена с 29 апреля по 10 мая.

Еще один корпоративный отпуск у сотрудников компании запланирован на конец июля — начало августа: тольяттинцы сделают перерыв в производстве с 25 июля по 14 августа.