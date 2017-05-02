На дорожных испытаниях замечен новый Mercedes-AMG A40

По данным портала Motor1, на сегодняшний день Mercedes-Benz еще не подтвердил, что новый хетчбэк получит название А40 — это лишь догадки. При этом и подробности об автомобиле пока не разглашаются.

Тем не менее, по предварительной информации в движение новый Mercedes-AMG A40 приводит 300-сильный мотор, благодаря которому будущий конкурент Audi S3 способен разгоняться до сотни за 4,5 секунды, а его максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. Сообщается также, что в основе А40, как и у других членов А-семейства, лежит модульная платформа MFA.

Что же до дизайна, то новый хетчбэк выглядит явно более спортивным: он обзавелся большими передними воздуховодами, сдвоенными выхлопными трубами, заниженной жесткой подвеской и более мощными тормозами.

Предполагается, что штутгартцы представят новый A-Class уже в следующем году, но вот дебютирует ли А40 вместе с ним или все-таки чуть позже — остается загадкой.