Audi тестирует новый A8 на Нюрбургринге

Фото: www.autocar.co.uk
В объективы фотокамер в очередной раз попал тестовый седан A8 четвертого поколения. Ингольштадтцы проводят дорожные испытания новинки на гоночной трассе Нюрбургринг, а также на дорогах общего пользования.
Виктория Базылева

Как «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу Audi A8 новой генерации легла модульная платформа MLB Evo, на которой построены Q7, Q5 и другие кроссоверы марок, входящих в состав концерна Volkswagen. Новинку оснастили продвинутой системой автономного управления третьего уровня: автомобиль умеет самостоятельно ускоряться, замедляться и поворачивать на скорости до 60 км/ч. При этом подразумевается, что в случае необходимости водитель в любой момент возьмет ситуацию под свой контроль.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что новый A8 выполнен по образу концептуального Audi Prologue, представленного публике в 2014 году. Машина получила более узкую оптику и увеличенную радиаторную решетку.

Ожидается, что помимо модификаций с привычными V6, V8 и W12, Audi выпустит подзаряжаемую гибридную и полностью электрическую версии флагманского седана. Как сообщает Autocar, новый A8 весит на 51 кг больше, нежели его предшественник. Кузов стал на 24% жестче, что положительно сказывается на рулевом управлении. По предварительным данным, машину укомплектуют информационно-развлекательной системой, распознающей жестикуляцию, и новейшими светодиодными фарами.

Официальная премьера нового A8 состоится 11 июля на мероприятии Audi Summit в Барселоне. Согласно данным зарубежных источников ценник флагмана в базовой комплектации будет не сильно выше, чем у нынешнего поколения. Напомним, что сегодня приобрести роскошный седан в России можно по цене от 5 745 000 рублей.

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3 мая 2017
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