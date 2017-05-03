Audi тестирует новый A8 на Нюрбургринге

Как «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу Audi A8 новой генерации легла модульная платформа MLB Evo, на которой построены Q7, Q5 и другие кроссоверы марок, входящих в состав концерна Volkswagen. Новинку оснастили продвинутой системой автономного управления третьего уровня: автомобиль умеет самостоятельно ускоряться, замедляться и поворачивать на скорости до 60 км/ч. При этом подразумевается, что в случае необходимости водитель в любой момент возьмет ситуацию под свой контроль.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что новый A8 выполнен по образу концептуального Audi Prologue, представленного публике в 2014 году. Машина получила более узкую оптику и увеличенную радиаторную решетку.