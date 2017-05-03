Great Wall Hover H3 снова выходит на российский рынок

Фото: Great Wall
Пока бренд Haval, принадлежащий китайской компании Great Wall, с горем пополам пытается реализовывать в нашей стране внедорожные «копипасты» изделий грандов мирового автопрома, в Россию тихой сапой пробрались некогда популярные у нас Hover. Марка, напомним, принадлежала все тому же «грейтволу», а вот теперь сменила и название, и хозяев, и дистрибьютера.
Мирон Горин

Да, теперь «Ховеры» будут продаваться под другими именами — DW Hower. Впрочем, это одни и те же автомобили. Первой ласточкой в линейке нового дистрибьютора марки — компании «Чайна Автомаркет» — станет старый новый рамный внедорожник H3. Который, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», будет собираться на черкесском предприятии «Дервейс». По крайней мере, именно в Черкесске и зарегистрирована фирма «Чайна Автомаркет». Но вернемся к ее первому автомобилю.

Машина получит 2-литровый 150-сильный турбированный мотор, агрегатированный с шестискоростной механической коробкой передач. В плане оснащения «китаец» порадует кондиционером, датчиками дождя-света, камерой заднего вида, круиз-контролем и обогревом лобового стекла. Ценник полноприводного внедорожника составит 1 230 000 рублей. Только вот о сроках появления авто в шоу-румах сведений пока нет.

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3 мая 2017
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