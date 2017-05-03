Продажи автомобилей в США продолжают падать

Автомобильная промышленность США сталкивается с многочисленными проблемами. Объем продаж продолжает падать, складские запасы растут, несмотря даже на то, что продавцы увеличили скидки для привлечения клиентов. Подержанные машины все более уверенно конкурируют с новыми.

Все усилия концернов по стабилизации ситуации пока не дают эффекта. Так, General Motors, производитель номер один на североамериканском рынке, предоставляет скидки на свои автомобили в размере 11,7% от их цены. Тем не менее, объем его продаж упал в апреле на 6%, хотя реализация кроссоверов и пикапов продемонстрировала рост. Продукция компании Ford разошлась тиражом на 7,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Toyota задекларировала падение на 4,4%. Lexus заявил, что он реализовал на 11,1% автомобилей меньше. Nissan потерял 1,5%, Honda — 7%.