Самые популярные бюджетные автомобили до 550 000 рублей

LADA Vesta, от 545 900 рублей

Vesta уже давно обосновалась на втором месте в выбранном нами ценовом диапазоне — почти сразу после начала продаж. Это первая действительно новая модель АВТОВАЗа за долгие годы, что в полной мере и оценили покупатели. Впрочем, недочетов у автомобиля пока еще хватает — это и громыхающая подвеска, и дергающийся рычаг коробки передач… За стартовую комплектацию Classic придется выложить 545 900 рублей — на 16 900 рублей больше, чем полгода назад. Впрочем, наибольшей популярностью пользуется комплектация Comfort с «механикой», в которой появляются передний подлокотник, задний парктроник, кондиционер и аудиосистема. Ее цена стартует от 598 900 рублей — то есть, она подорожала на те же деньги, что и базовая.