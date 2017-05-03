Самые популярные бюджетные автомобили до 550 000 рублей

С момента публикации порталом «АвтоВзгляд» предыдущего обзора автомобилей этой ценовой категории прошло ровно полгода. Изменений в списке произошло лишь два — пятерку покинула LADA Largus, продажи которой упали в первом квартале 2017-го на 21% по сравнению с тем же периодом 2016-го, а взамен вазовского универсала появился вездеход того же производителя — 4×4.
LADA Granta, от 389 900 рублей
Конкурентов по ценовой привлекательности у этой модели практически нет — за исключением, может быть, продукции китайского автопрома. Впрочем, и в том и в другом случае хотелось бы немного лучшего качества во всем — начиная от сборки и кончая ходовыми качествами. Цена базовой версии «Гранты», оснащенной стареньким восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач, с ноября прошлого года поднялась на шесть тысяч рублей. Львиная доля продаж — чуть больше трети — приходится на комплектацию «Норма-SE» с теми же агрегатами, за которую придется заплатить 462 700 рублей — на 11 600 больше, чем шесть месяцев назад.
LADA Vesta, от 545 900 рублей
Vesta уже давно обосновалась на втором месте в выбранном нами ценовом диапазоне — почти сразу после начала продаж. Это первая действительно новая модель АВТОВАЗа за долгие годы, что в полной мере и оценили покупатели. Впрочем, недочетов у автомобиля пока еще хватает — это и громыхающая подвеска, и дергающийся рычаг коробки передач… За стартовую комплектацию Classic придется выложить 545 900 рублей — на 16 900 рублей больше, чем полгода назад. Впрочем, наибольшей популярностью пользуется комплектация Comfort с «механикой», в которой появляются передний подлокотник, задний парктроник, кондиционер и аудиосистема. Ее цена стартует от 598 900 рублей — то есть, она подорожала на те же деньги, что и базовая.
LADA 4×4, от 475 900 рублей
Один из немногих сохранившихся настоящих, честных внедорожников, он способен пробраться через такие дебри и буераки, которых испугаются более «навороченные» и мощные собратья. Покупатели могут выбирать лишь из нескольких кузовов, поскольку агрегат у машины один -единственный — 1,7-литровый восьмиклапанный мотор невеликой мощностью 83 силы и пятиступенчатая механическая коробка. Лучше всего продаются трехдверки в комплектации Standard — то есть, в самой простой базовой. Максимальную цену в 558 900 рублей дилеры просят за версию 40th Anniversary, которая отличается главным образом кожаным салоном.
Renault Logan, от 479 000 рублей
Среди моделей иностранного происхождения Logan занимает седьмую позицию в общем зачете, уступая в частности Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo и даже Skoda Rapid. Однако все перечисленные автомобили дороже установленного нами верхнего предела, и поэтому именно «француз» заслуженно оказывается на четвертом месте рейтинга откровенных «бюджетников». Стартовый набор оборудования у него так же небогат, как и у вазовских машин: 82-сильный мотор, пятиступенчатая механическая коробка передач, антиблокировочная система тормозов, одинокая подушка безопасности у водителя, да Isofix. Полгода назад базовая версия Access стоила на 10 тысяч дешевле. По большей части раскупаются версии Confort c 1,6-литровым двигателем и «механикой», которая также стоит на «десятку» дороже — 549 990 рублей.
Renault Sandero, от 489 900 рублей
Честно говоря, выделять в особую модель Sandero не совсем обоснованно — ведь это хетчбэк на базе «Логана». Стартовая версия автомобиля с ноября поднялась в цене ни много ни мало на 90 тысяч, и при этом по-прежнему не блещет разнообразием опций: одна подушка, ABS, Isofix, дневные ходовые огни. Самой востребованной оказывается комплектация Confort с базовыми 82-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой. В ней появляются второй эйрбег, центральный замок с дистанционным управлением, противотуманки, регулировка руля по высоте, передние электростеклоподъемники и круиз-контроль, но отсутствует даже простенькая магнитола.