АВТОВАЗ намерен увеличить свою рыночную долю до 25%

— По итогам четырех месяцев 2017 года продажи автомобилей увеличились к прошлому году на 7,7%, уже девять месяцев подряд идет увеличение продаж, — рассказал Николай Меркушин. Губернатор также подчеркнул, что в 2016-ом на АВТОВАЗе подросли и объемы производства — на 16% по отношению к году предыдущему.

По его словам, экономическая ситуация в стране заметно улучшается — россияне вновь начинают активно приобретать автомобили. К тому же, тольттинцы увеличивают свою долю на российском рынке: в то время, как у других автопроизводителей реализация падает, спрос на машины марки LADA, напротив, возрастает.

— Если АВТОВАЗ возьмет 25% рынка, то это означает необходимость в производстве около одного миллиона автомобилей в год. Такую задачу мы перед собой как раз и ставим, — пояснил г-н Меркушин.