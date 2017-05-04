Когда у российских дилеров появятся Hyundai i30 и Sonata

При этом не исключается, что корейцы привезут в нашу страну и «горячую» версию хетчбэка i30 и литерой N. Прайс-листы и подробная информация о новинках, адаптированных для российского рынка, пока не разглашаются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что i30 стал заметно крупнее своего предшественника. Колесная база увеличилась до 2650 мм, благодаря чему салон машины стал просторнее, а багажник вместительнее. Автомобиль обзавелся новым информационно-развлекательным комплексом с восьмидюймовым тачпадом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того хетчбэк оснастили парктрониками, системами мониторинга слепых зон и помощи при экстренном торможении. В движение новинку приводят бензиновые моторы мощностью 100, 120 и 140 л.с., а также дизельные двигатели, развивающие 95, 110 и 136 сил. На выбор покупателя предлагаются пяти- или шестиступенчатая «механика», а также шестидиапазонный «автомат».

Обновленная Sonata преобразилась внешне, получив рельефный капот, массивную решетку радиатора и зауженную оптику, а при отделке интерьера корейцы использовали более качественные материалы. Моторная гамма седана включает в себя турбомоторы мощностью в 180 и 245 л.с., а также 163-сильный «атмосферник».