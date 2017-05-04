Mercedes-Benz выпустит спецсерию CLA в честь «Звездных войн»

Как сообщает Lenta.ru, Mercedes-Benz выпустит всего 120 машин специальной серии. Автомобили окрашиваются в белый или черный цвет — в зависимости от того, какой стороны «силы» придерживается покупатель. А в движение CLA 180 приводит 1,6-литровый мотор, развивающий 122 л.с.

Интерьер машин, выпущенных в честь «Звездных войн», отличается красной прострочкой на креслах и рулевом колесе, ковриками с логотипом фильма и наличием колонки, которая издает те же звуки, что и дроид R2-D2 — персонаж франшизы.

Ориентировочный ценник CLA 180 эксклюзивной серии составит около 45 000 долларов.