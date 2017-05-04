Рассекречен экстерьер обновленного BMW M2

Те, кто не особо разбирается в моделях BMW, возможно, никаких изменений в экстерьере M2 вовсе и не заметит. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть слегка модернизированные адаптивные фары, принявшие более угловатую форму. К тому же несколько иной вид теперь и у задних фонарей. В настоящее время фотографий интерьера купе не представлено, но ожидается, что единственное изменение в салоне машины произойдет с фирменной информационно-развлекательной системой iDrive, которая «обновится» до последней версии.

А вот под капом M2 трудится все тот же знакомый нам трехлитровый шестицилиндровый турбомотор, развивающий мощность в 370 л.с. и пиковый крутящий момент в 465 Нм. Для разгона до сотни автомобилю требуется всего 4,5 секунды, а его максимальная скорость достигает ограниченной электроникой отметки в 250 км/ч.

Предполагается, что в продажу слегка обновленное баварское купе поступит во второй половине нынешнего года. Напомним, что текущая версия М2 продается в России по цене от 3 690 000 рублей.