Volkswagen показал Polo шестого поколения

Как известно, новый Polo построили на модульной платформе MQB A0 — той же базе, которая лежит в основе SEAT Ibiza. Ожидается, что машина увеличится в размерах, но при этом станет несколько легче предшественника. В движение новый «Поло» приводят трех- и четырехцилиндровые двигатели, однако их характеристики пока не приводятся.
Компания Volkswagen опубликовала небольшой видеоролик, героем которого стал хетчбэк Polo шестого поколения. По данным зарубежных изданий немцы продемонституют новинку на грядущем моторшоу во Франкфурте.
Судя по всему, в плане дизайна новый Polo вряд ли сможет чем-то поразить. И хотя автомобиль тщательно закамуфлирован, можно сказать, что хетчбэк пережил лишь легкий фэйслифтинг, а не сменил поколение.
Тем не менее модель, несомненно, будет пользоваться спросом у покупателей. В минувшем году дилеры Volkswagen по всему миру реализовали более 700 000 автомобилей — по итогам 12 месяцев «Поло» оказался на восьмой строчке в рейтинге самых продаваемых машин. К слову сказать, тот седан, что продается в России под названием Polo, также пользуется популярностью: в 2016-ом в его пользу сделали выбор 47 702 наших соотечественника, а это 5 место в общем зачете.
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