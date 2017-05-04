Volkswagen показал Polo шестого поколения

Судя по всему, в плане дизайна новый Polo вряд ли сможет чем-то поразить. И хотя автомобиль тщательно закамуфлирован, можно сказать, что хетчбэк пережил лишь легкий фэйслифтинг, а не сменил поколение.

Тем не менее модель, несомненно, будет пользоваться спросом у покупателей. В минувшем году дилеры Volkswagen по всему миру реализовали более 700 000 автомобилей — по итогам 12 месяцев «Поло» оказался на восьмой строчке в рейтинге самых продаваемых машин. К слову сказать, тот седан, что продается в России под названием Polo, также пользуется популярностью: в 2016-ом в его пользу сделали выбор 47 702 наших соотечественника, а это 5 место в общем зачете.