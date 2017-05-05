BMW и Intel представили свой первый беспилотник

Как сообщают зарубежные источники, официальная премьера седана BMW 7-й серии, располагающего системой автономного управления от Intel, состоялась на закрытом мероприятии в Калифорнии. В настоящее время баварцы занимаются подготовкой тестовых машин. Предполагается, что до конца нынешнего года на Калифорнийских трассах испытают порядка 40 автомобилей. В серийное же производство первая 7-я серия с полностью автоматическим управлением отправится в 2021 году.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к дорожным испытаниям беспилотников также приступили корпорация Apple, объединившая усилия с производителем Lexus, и компания Samsung, которая будет тестировать свои разработки на машинах Hyundai.