Опубликованы первые изображения обновленного Peugeot 308

Так, французы слегка освежили внешний вид «триста восьмого», подретушировав фары и изменив форму капота. Хечтбэк обзавелся и перелицованным передним бампером, в котором теперь красуются новые противотуманки. При этом PSA сохраняет интригу, скрывая от посторонних глаз заднюю часть автомобиля, однако, согласно данным Motor1, машина получила и видоизмененные фонари.

По неподтвержденной информации, список оснащения обновленного 308 расширился за счет системы предотвращения столкновений, ассистента автоматической парковки и усовершенствованного информационно-развлекательного комплекса.

Моторная гамма модели будет включать в себя два дизельных двигателя мощностью в 120 и 180 л.с., а также 130-сильный бензиновый агрегат. В паре с моторами трудятся шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.