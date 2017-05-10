BMW прекращает производство купе 6-й серии

Согласно информации портала Motor1, в минувшем году более 50% продаж 6-й серии пришлось на Gran Coupe, в то время как Cabrio и Coupe реализовывались гораздо менее активно. Как оказалось, баварцы сняли купе с конвейера еще в феврале, однако официально представители BMW до сих пор ситуацию не прокомментировали .

Пока остается загадкой, получит купе 6-й серии преемника, или же уйдет в историю. Тем не менее, по неподтвержденной информации, на смену модели уже идут купе и кабриолет 8-й серии — ранее фотошпионы ловили эти автомобили во время прохождения зимних дорожных испытаний.

Впрочем, на сегодняшний день у россиян еще есть возможность обзавестись купе 6-й серии, в то время как в Америке продажи модели в этом кузове приостановлены. Автомобиль, вооруженный 320-сильным двигателем, предлагается покупателям в нашей стране по цене от 4 750 000 рублей.