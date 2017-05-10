Solaris — по-прежнему самая популярная модель Hyundai в России

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Hyundai, звание бестселлера по-прежнему принадлежит модели Solaris: в апреле в пользу сменившего поколение седана сделали выбор 6792 покупателя. На второй строчке в рейтинге самых продаваемых автомобилей расположился кроссовер Creta, разошедшийся тиражом в 4583 экземпляра. Третьим по итогам месяца стал Tucson — этими кроссоверами обзавелись 936 наших соотечественников.

За пределами лидерской тройки оказались Santa Fe (459 проданных автомобилей), Elantra (318 машин), а также i40 (284 экземпляра). А вот автомобили остальных моделей пользуются меньшим спросом: машины каждой их них приобрели менее 200 покупателей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что компания Hyundai намерена в нынешнем году вывести на российский рынок еще две модели. Уже в июне в шоу-румах официальных дилеров появится хетчбэк i30 третьего поколения, а в октябре — рестайлинговый седан Sonata седьмой генерации.