«Соболь 4×4» превратят в российский гибрид Hummer и Wrangler

По информации Drom.ru, в основу брутального «проходимца» ляжет лонжеронная рама, а каркас специалисты сварят из стальных труб. Дифференциалы, пятискоростная механическая коробка передач, «раздатка», а также передний и задний мосты автомобилю достанутся от газовской модели «Соболь 4x4». Что касается кузова, то его изготовят из специального АБС-пластика.
Научно-производственная компания «Селеста», в которой трудятся в основном бывшие сотрудники Горьковского автозавода, работает над созданием рамного внедорожника с открытым верхом. Машина по габаритам сопоставима с Hummer, а по конструкции — с Jeep Wrangler.
В моторном отсеке внедорожника спрячется знакомый «соболевский» движок объемом 2,7 литра мощностью 107 «лошадей» (220 Нм крутящего момента). Опционально можно будет заказать более производительный 2,8-литровый 148-сильный агрегат. Вероятнее всего, машина будет продаваться исключительно по предзаказам.
О ценах и сроках появления авто на рынке пока не сообщается. Ясно одно: если ценник на новинку заоблачным не окажется, Ульновскому заводу с его ненадежным и морально устаревшим UAZ Hunter придется ой как тяжело.