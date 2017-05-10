«Соболь 4×4» превратят в российский гибрид Hummer и Wrangler

В моторном отсеке внедорожника спрячется знакомый «соболевский» движок объемом 2,7 литра мощностью 107 «лошадей» (220 Нм крутящего момента). Опционально можно будет заказать более производительный 2,8-литровый 148-сильный агрегат. Вероятнее всего, машина будет продаваться исключительно по предзаказам.

О ценах и сроках появления авто на рынке пока не сообщается. Ясно одно: если ценник на новинку заоблачным не окажется, Ульновскому заводу с его ненадежным и морально устаревшим UAZ Hunter придется ой как тяжело.