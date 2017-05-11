Mazda3 не будут собирать в России

И это неудивительно, ведь спрос на Mazda3 у российских покупателей невысок. К примеру, в прошлом году хетчбэки и седаны разошлись тиражом в 646 автомобилей, поэтому ставить модель на конвейер российского предприятия «Мазде» откровенно невыгодно.

Однако представитель марки сообщил порталу «АвтоВзгляд», что в компании рассмотрят возможность локализации совершенно нового кроссовера CX-9, который появится в шоу-румах российских дилеров уже этой осенью. Все будет зависеть от результатов первых продаж: если большой SUV придется по вкусу покупателям, выпуск модели начнется и в нашей стране.