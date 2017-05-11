Почему российский авторынок вырос на 7% и чем нам это грозит

Очень понятна радость некоторых отечественных автомобильных экспертов, не замедливших объявить, что рынок оттолкнулся наконец-то от дна и начал подниматься из пучины кризиса. Действительно, мрачные новости порядком утомили — падение продолжалось уже пятый год, и ложка здоровой жизнерадостности не повредит бочке накопившегося пессимизма. Впрочем, более серьезные аналитики пока демонстрируют сдержанность.

Скажем, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер в отличие от оптимистичных заявлений годичной давности не спешит радоваться: «Продажи в апреле увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время немного не достигли результата марта. Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее, результат продаж апреля — очередной шаг в правильном направлении».

Лучше и сказать сложно. Действительно, в минувшем месяце в России было реализовано 129 476 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше, чем в апреле 2016-го. Однако в марте этого года продажи вырастали до уровня 137 894 единиц — то есть, по отношению к прошлому месяцу рынок вновь просел на 6,1%.