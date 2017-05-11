Почему российский авторынок вырос на 7% и чем нам это грозит

Фото: www.littlegatepublishing.com
Март, затем апрель — вот уже два месяца подряд российские продажи легковых машин пусть робко, но растут. Однако радоваться оживлению отрасли пока не время, поскольку положительная тенденция не обрела еще уверенности, и может с легкостью сменить свое направление на прямо противоположное.
Эдуард Раскин

Очень понятна радость некоторых отечественных автомобильных экспертов, не замедливших объявить, что рынок оттолкнулся наконец-то от дна и начал подниматься из пучины кризиса. Действительно, мрачные новости порядком утомили — падение продолжалось уже пятый год, и ложка здоровой жизнерадостности не повредит бочке накопившегося пессимизма. Впрочем, более серьезные аналитики пока демонстрируют сдержанность.

Скажем, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер в отличие от оптимистичных заявлений годичной давности не спешит радоваться: «Продажи в апреле увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время немного не достигли результата марта. Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее, результат продаж апреля — очередной шаг в правильном направлении».

Лучше и сказать сложно. Действительно, в минувшем месяце в России было реализовано 129 476 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,9% больше, чем в апреле 2016-го. Однако в марте этого года продажи вырастали до уровня 137 894 единиц — то есть, по отношению к прошлому месяцу рынок вновь просел на 6,1%.

Фото: www.huffingtonpost.com

Когда наша страна действительно выбралась из предыдущего кризиса — а именно в 2011 году — апрельские показатели превосходили мартовские на 5,3%. Если взять в качестве контраста самый благополучный для автомобильных концернов год, то в благословенном 2012-м рост с марта по апрель составил те же 5,3%. Это показывает, что при нормальных условиях весной потребительский спрос нарастает. Таким образом, неожиданный робкий всплеск покупательской активности вполне можно объяснить нелегкой ситуацией у отечественных автовладельцев, когда они, в общем-то, и не могут себе позволить в финансовом плане, однако просто вынуждены менять старую машину на новую.

Заметим, кстати, что в самом неудачном для продавцов машин апреле 2009 года, случившемся во время предыдущего кризиса, своих покупателей нашли 136 308 автомобилей — опять на 5,3% (вот ведь магическое число!) больше, чем в апреле 2017-го.

Несомненно, российский рынок оживет. Станет ли он снова вторым в Европе — неизвестно, но какой-то рост будет обязательно. Вопрос — когда это случится. По крайней мере, сейчас нет никаких формальных оснований для завышенных ожиданий, ибо государственная политика по отношению к картельному сговору производителей никак не поменялась, да и дисбаланс между зарплатами населения и ценами на машины не выправился.

автопродажи, авторынок, кризис
11 мая 2017
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