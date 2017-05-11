Россия продает автомобили за рубеж себе в убыток

В январе-марте 2017 года в Россию было ввезено на 15,2% меньше легковушек, чем за тот же период 2016-го — 44,7 тысячи единиц против 52,7 тысяч. Однако в денежном выражении импорт, напротив, значительно вырос — на 30,6%, достигнув уровня в 1328,6 млн. долларов США. Это свидетельствует о том, что из-за рубежа к нам поступает все больше дорогих машин, в то время как количество бюджетных транспортных средств неуклонно сокращается. Средняя стоимость авто таким образом выросла на целых 54% по сравнению с прошлогодней.
При этом надо учесть, что катастрофически подорожали только легковые машины родом из стран дальнего зарубежья. Автомобили же, ввезенные с наших родных, дружественных территорий — пусть их было и в 2016, и в 2017 году всего 1,5 тысячи штук — невероятным образом подешевели на те же 54%.