Россия продает автомобили за рубеж себе в убыток

Фото: www.autoauctionmall.com
Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России, поставки легковых автомобилей в страны дальнего зарубежья выросли на 134%, однако в денежном выражении рост составил лишь 31%.
Эдуард Раскин

В январе-марте 2017 года в Россию было ввезено на 15,2% меньше легковушек, чем за тот же период 2016-го — 44,7 тысячи единиц против 52,7 тысяч. Однако в денежном выражении импорт, напротив, значительно вырос — на 30,6%, достигнув уровня в 1328,6 млн. долларов США. Это свидетельствует о том, что из-за рубежа к нам поступает все больше дорогих машин, в то время как количество бюджетных транспортных средств неуклонно сокращается. Средняя стоимость авто таким образом выросла на целых 54% по сравнению с прошлогодней.

При этом надо учесть, что катастрофически подорожали только легковые машины родом из стран дальнего зарубежья. Автомобили же, ввезенные с наших родных, дружественных территорий — пусть их было и в 2016, и в 2017 году всего 1,5 тысячи штук — невероятным образом подешевели на те же 54%.

Фото: www.team-bhp.com

Экспорт легковушек по итогам января-марта чуть увеличился — с 16,9 до 18,5 тысяч экземпляров. Однако средняя цена проданной на сторону машины выросла почему-то всего на 20%.

Что еще интересно — в последнее время буквально из каждого утюга несутся заявления отечественных производителей о резком увеличении экспорта, особенно в Европу. Государство также рассматривает этот тренд как весьма важный для подъема отрасли. И действительно, поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 134% - вроде как победа. Но выручка не торопится догнать количественный объем — она изменилась в плюс только со 119,4 до 156,2 млн. долларов. То есть, каждая отправленная туда машина подешевела по сравнению с первым кварталом прошлого года на 44%! Конечно, курс рубля несколько за это время укрепился, но не на столько же — где-то процентов на 15%.

То есть, покупаем мы на Западе товар куда дороже, чем продаем сами. У «АвтоВзгляда», естественно, возникает вопрос — к чему бы такой альтруизм? Неужели именно так выглядит любовь к ближнему своему?

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11 мая 2017
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