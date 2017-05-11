Россия продает автомобили за рубеж себе в убыток

Экспорт легковушек по итогам января-марта чуть увеличился — с 16,9 до 18,5 тысяч экземпляров. Однако средняя цена проданной на сторону машины выросла почему-то всего на 20%.

Что еще интересно — в последнее время буквально из каждого утюга несутся заявления отечественных производителей о резком увеличении экспорта, особенно в Европу. Государство также рассматривает этот тренд как весьма важный для подъема отрасли. И действительно, поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 134% - вроде как победа. Но выручка не торопится догнать количественный объем — она изменилась в плюс только со 119,4 до 156,2 млн. долларов. То есть, каждая отправленная туда машина подешевела по сравнению с первым кварталом прошлого года на 44%! Конечно, курс рубля несколько за это время укрепился, но не на столько же — где-то процентов на 15%.

То есть, покупаем мы на Западе товар куда дороже, чем продаем сами. У «АвтоВзгляда», естественно, возникает вопрос — к чему бы такой альтруизм? Неужели именно так выглядит любовь к ближнему своему?