В BMW рассказали о дальнейшей судьбе 6-й серии

Слухи о безвременной кончине баварской «шестерки», инициированные то ли изданием Road&Track, то ли сайтом Motor1, оказались несколько преувеличенными.

Портал «АвтоВзгляд» не поленился и обратился за официальным комментарием в представительство марки, где растиражированную в Сети информацию категорически опровергли.

— Заказы на BMW 6-й серии по-прежнему принимаются как в России, так и в других странах, и ни о какой остановке производства данной модели речи не идет, — сообщила порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель бренда Полина Есенова.