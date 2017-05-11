В России появилась новая модификация Citroёn Grand C4 Picasso

Фото: www.netcarshow.com
Компания Citroёn объявляет о старте российских продаж новой модификации Grand C4 Picasso. Обзавестись семиместным минивэном со 115-сильным «дизелем» и шестиступенчатой «механикой» можно по цене 1 599 000 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Citroёn, Grand C4 Picasso, укомплектованный экономичным 115-сильным HDi, потребляет всего 4,3 литра на 100 км в смешанном цикле. Отметим также, что максимальный крутящий момент этого мотора составляет 270 Нм.

Citroёn Grand C4 Picasso в этом модификации предлагается лишь в стартовой комплектации Live. Минивэн может похвастать двухзонным климат-контролем, системой контроля усталости водителя, круиз-контролем с функцией ограничения скорости, а также датчиками дождя и освещения. Кроме того, французы оснастили автомобиль системой динамической стабилизации автомобиля (ESP), зеркалами с электроприводом и подогревом и противотуманными фарами.

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11 мая 2017
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