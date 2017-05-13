Минпромторг считает, что продажи новых авто вырастут в 2017 году на 3%

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Со скромным, но уверенным оптимизмом смотрит в ближайшее автомобильное будущее страны министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, в 2017 году рост автопродаж в России вырастет на 3−5 процентов. Однако эксперты отрасли отнеслись к этому прогнозу достаточно скептически.
Михаил Ростарчук

В частности, глава российского представительства Mazda и по совместительству председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) Йорг Шрайбер заявил в ответ, что «пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам, каким хрупким является текущее осторожное восстановление».

И действительно, на что рассчитывают российские чиновники, утверждая, что на фоне общего обнищания масс продажи новых автомобилей пойдут в гору? Главным образом, если верить тому же г-ну Мантурову, на такие государственные программы, как льготные лизинг и автокредитование. Однако если говорить о последнем (лизинговые продажи в стране крайне незначительны), то госпрограмма по выдаче льготных автокредитов сокращена практически в два раза. Так, если в минувшем году на нее было выделено более 20 млрд. рублей, то в этом — только 10 млрд. Правда, министр обещает запустить во второй половине года еще какие-то новые «поддерживающие» отечественный автопром программы, но какие — не сообщает.

Скорее всего речь идет о поддержке экспорта российских автопроизводителей, которому в последнее время правительство уделяет много внимания. Но это, увы, палка о двух концах: как выяснили недавно эксперты портала «АвтоВзгляд», наши автозаводы торгуют с иностранцами себе в убыток. И какая от этого польза государству — не совсем понятно (явный плюс тут только один — сохранение рабочих мест).

Фото: www.littlegatepublishing.com

Не повышают доверия к прогнозу министра и из месяца в месяц растущие цены на новые авто: производители повышают свои прайсы такими темпами (и это несмотря на все крепнущий рубль), что к концу года практически все представленные в стране модели авто могут подорожать процентов на 10−15.

И в этой связи даже тот факт, что за первые четыре месяца этого года автопродажи в стране выросли на 2,6% к аналогичному периоду 2016 года, не вызывает уверенности в завтрашнем дне. И особенно если учесть, что основной всплеск реализации традиционно пришелся на апрель, как это случается ежегодно на протяжении многих лет. Немудрено поэтому, что неправительственные эксперты говорят не о росте рынка в 2017-м, а о его дальнейшем падении на 5−8 процентов.

автопродажи, авторынок, кризис, купить машину
13 мая 2017
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