Минпромторг считает, что продажи новых авто вырастут в 2017 году на 3%

В частности, глава российского представительства Mazda и по совместительству председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) Йорг Шрайбер заявил в ответ, что «пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам, каким хрупким является текущее осторожное восстановление».

И действительно, на что рассчитывают российские чиновники, утверждая, что на фоне общего обнищания масс продажи новых автомобилей пойдут в гору? Главным образом, если верить тому же г-ну Мантурову, на такие государственные программы, как льготные лизинг и автокредитование. Однако если говорить о последнем (лизинговые продажи в стране крайне незначительны), то госпрограмма по выдаче льготных автокредитов сокращена практически в два раза. Так, если в минувшем году на нее было выделено более 20 млрд. рублей, то в этом — только 10 млрд. Правда, министр обещает запустить во второй половине года еще какие-то новые «поддерживающие» отечественный автопром программы, но какие — не сообщает.

Скорее всего речь идет о поддержке экспорта российских автопроизводителей, которому в последнее время правительство уделяет много внимания. Но это, увы, палка о двух концах: как выяснили недавно эксперты портала «АвтоВзгляд», наши автозаводы торгуют с иностранцами себе в убыток. И какая от этого польза государству — не совсем понятно (явный плюс тут только один — сохранение рабочих мест).