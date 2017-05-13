Почему Hyundai и KIA отказываются отзывать 240 000 бракованных машин

Фото ptw.com.au
Корейские власти, отвечающие за транспортную безопасность, хотят принудить компании Hyundai и KIA объявить отзывную компанию для примерно 240 000 автомобилей 12 моделей. По мнению тамошнего Минтранса, у 8-и моделей от Hyundai (Avante, i30, Mojave, Sonata, Sante Fe, G80, EQ900) и 3-х от KIA (Mohave, Sorentо и Carnival) имеются серьезные проблемы с целым рядом узлов и агрегатов, включая систему стояночного тормоза и топливопроводы.
Михаил Ростарчук

При этом, по версии ряда южнокорейских источников, автопроизводители не спешат удовлетворить требования властей, заявляя, что выявленные дефекты никоим образом не угрожают безопасности водителей и пассажиров перечисленных моделей и могут быть исправлены по мере их появления в автосервисах при плановых ТО или желанию владельцев. Однако агентство Рейтер приводит совместное заявление компаний, чьи представители утверждают, что безопасность для Hyundai и KIA «всегда является приоритетом номер один и мы принимаем решения об отзывах или любых других шагах защиты клиентов в соответствии с решениями регуляторов по всему миру». Впрочем, это коммюнике настолько же исчерпывающее, насколько и расплывчатое.

Впрочем, проверить искренность корейских производителей довольно просто даже российским властям. Учитывая, что ряд сомнительных моделей уже продаются в нашей стране, а некоторые довольно скоро придут на отечественный рынок, инициировать их проверку труда не составляет. А учитывая, каким большим спросом пользуется продукция этих брендов у россиян — просто необходимо.

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13 мая 2017
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