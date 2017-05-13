Почему Hyundai и KIA отказываются отзывать 240 000 бракованных машин

При этом, по версии ряда южнокорейских источников, автопроизводители не спешат удовлетворить требования властей, заявляя, что выявленные дефекты никоим образом не угрожают безопасности водителей и пассажиров перечисленных моделей и могут быть исправлены по мере их появления в автосервисах при плановых ТО или желанию владельцев. Однако агентство Рейтер приводит совместное заявление компаний, чьи представители утверждают, что безопасность для Hyundai и KIA «всегда является приоритетом номер один и мы принимаем решения об отзывах или любых других шагах защиты клиентов в соответствии с решениями регуляторов по всему миру». Впрочем, это коммюнике настолько же исчерпывающее, насколько и расплывчатое.

Впрочем, проверить искренность корейских производителей довольно просто даже российским властям. Учитывая, что ряд сомнительных моделей уже продаются в нашей стране, а некоторые довольно скоро придут на отечественный рынок, инициировать их проверку труда не составляет. А учитывая, каким большим спросом пользуется продукция этих брендов у россиян — просто необходимо.