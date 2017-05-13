Универсал LADA Vesta тестируют в Германии для… Германии

Впрочем, источники портала «АвтоВзгляд» в Тольятти не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Хотя сомнений в том, что «Веста-сарай» появится в ФРГ нет. Очевидно, она дебютирует там одновременно с «Веста-седаном», если, конечно, пройдет местную сертификацию — в том числе и по экостандарту «Евро-6».

Что касается российских продаж Vesta SW и Vesta SW Cross, то, как уже писал портал «АвтоВзгляд», они, скорее всего, начнутся нынешней осенью. Потребителю предложат выбор из двух силовых агрегатов объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л. с. соответственно (подробнее об этих машинах можно узнать здесь). Что касается цены новинок, то она начнется минимум от 800 000 рублей.