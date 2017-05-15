АВТОВАЗ объявил об отзыве 4,5 тысяч автомобилей LADA

Причиной отзыва автомобилей — исключительно с механическими коробками передач — послужило возможное перетирание топливной или паровой трубкок тросом сцепления. Понятно, что такая поломка повлечет за собой весьма серьезные последствия — вплоть до возгоразния машины. Поэтому АВТОВАЗ проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Там бесплатно выполнят установку защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. А сами трубки заменят на новые, если обнаружат на них следы потертостей.

Напомним, что недавно портал «АвтоВзгляд» уже писал об еще более масштабной отзывной кампании «Лад», вызванной тем же самым дефектом.