АВТОВАЗ объявил об отзыве 4,5 тысяч автомобилей LADA

Фото: LADA
Тольяттинский автогигант согласовал с федеральным агентством «Росстандарт» программу добровольного отзыва автомобилей LADA Kalina и LADA Granta Sport, реализованные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день.
Эдуард Раскин

Причиной отзыва автомобилей — исключительно с механическими коробками передач — послужило возможное перетирание топливной или паровой трубкок тросом сцепления. Понятно, что такая поломка повлечет за собой весьма серьезные последствия — вплоть до возгоразния машины. Поэтому АВТОВАЗ проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Там бесплатно выполнят установку защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. А сами трубки заменят на новые, если обнаружат на них следы потертостей.

Напомним, что недавно портал «АвтоВзгляд» уже писал об еще более масштабной отзывной кампании «Лад», вызванной тем же самым дефектом.

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15 мая 2017
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