АВТОВАЗ собирается произвести в этом году 420 тысяч автомобилей

По сообщению агентства «Финмаркет», г-н Меркушин на пресс-конференции в Самаре заявил следующее: «Мы ожидаем, что продажи вырастут до 8−10% в этом году по сравнению с прошлым годом, и рост объема производства где-то 12−13%». Теоретически, такой рывок позволил бы предприятию закончить 2017-й с прибылью, ведь в свое время председатель совета директоров Сергей Скворцов подсчитал, что для выхода на безубыточный уровень завод должен ежегодно продавать по 400 000−450 000 своих машин. Спрогнозированный главой области рост выведет производство примерно на требуемый уровень.

Так, Николя Мор на одной из встреч с губернатором раскрыл данные оо объемах — в 2016-м АВТОВАЗ произвел учетом продукции Ижевского завода 408 тыс. автомобилей под брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun. Он также выразил надежду на серьезный рост в 2017-м.

Итоги четырех месяцев текущего года, в принципе, не противоречат оптимистическим ожиданиям обоих руководителей: продажи LADA выросли на 8%, Renault — на 14%, Datsun — на 46%, и только у Nissan они упали на — 9%. Главное — не забывать поговорку: «Съест-то он съест, но кто ж ему даст?» Произвести автомобили в указанных количествах, конечно, можно. Главное, чтобы рынок их переварил. А он, рынок, по данным портала «АвтоВзгляд» пока стабильного роста не демонстрирует.