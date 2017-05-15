Toyota выпустит летающий автомобиль

— Компания Toyota Motor приняла решение осуществить финансирование проекта летающей машины, над которой вне рабочего времени будут трудиться несколько молодых сотрудников, — приводится в сообщении.

Работа над летающим автомобилем началась еще в 2012 году. Ранее финансирование проекта, получившего название Cartivator, осуществлялось при поддержке пользователей сети интернет, теперь же стало известно, что корпорация выделит из бюджета около 350 000 долларов.

Ожидается, что разработка первого летающего автомобиля Toyota завершится к 2019 году, а официальная премьера машины состоится во время Летней Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что и в России займутся проектированием «воздушного» автомобиля. За его разработку примется Фонд перспективных исследований.