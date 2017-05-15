Volkswagen Polo шестого поколения вновь замечен на тестах

Как сообщает портал Motor1, производство нового Polo начнется уже в следующем месяце, а значит Volkswagen представит новинку в ближайшие пару недель. Примечательно, что на автомобилях, замеченных во время испытаний, практически нет камуфляжа: от посторонних глаз за попупрозрачной пленкой скрывается лишь оптика. А вот фотографий интерьера Polo нового поколения по-прежнему нет, однако известно, что в салоне машины произойдут значительные изменения.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый Polo построили на модульной платформе MQB A0 — той же базе, которая лежит в основе SEAT Ibiza. Машина увеличилась в габаритах, но при этом стала несколько легче предшественника. По неподтвержденным на сегодняшний день данным, в движение новый «Поло» приводят трех- и четырехцилиндровые двигатели, но их характеристики пока не приводятся.