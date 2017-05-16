BMW представляет купе лимитированной серии M240i M Performance Edition

«Горячая» баварская «двойка», как следует из названия, обзавелась элементами М-пакета, среди которых боковые юбки, карбоновый спойлер на крышке багажника, а также задний диффузор. Помимо этого, купе оснастили эксклюзивными 19-дюймовыми колесными дисками и перелицованным передним бампером, подчеркивающими спортивный характер автомобиля.

В движение M240i M Performance Edition приводит шестицилиндровый 340-сильный битурбированный двигатель, агрегатированный — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонной АКП с возможностью ручного переключения передач Steptronic. А вот xDrive, система полного привода, предлагается лишь в качестве опции. Как сообщает портал Bmwblog, для разгона до сотни купе лимитированной серии требуется всего 4,4 секунды, а его пиковая скорость ограничена компьютером на отметке в 250 км/ч.