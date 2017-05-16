Ford модернизировал производство в России благодаря лазерам

С помощью лазеров на предприятии более точно (до 1 мм) измеряются кузовные зазоры, а также уровень перепада между панелями, в частности, дверями, капота и крышкой багажника.

В случае отклонений от стандартов, машина автоматически возвращается на дополнительную регулировку. Это позволяет минимизировать уровень шума, попадание влаги в салон автомобиля, появление коррозии и повреждения лакокрасочного покрытия.

Напомним, что производство машин американской марки на заводе в Елабуге стартовало в 2012 году. Здесь по технологии полного цикла собираются кроссоверы Ford Kuga и Ford Explorer, а также линейка коммерческих автомобилей на базе Ford Transit.