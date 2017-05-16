Какие автомобили подешевели за последний месяц

Как сообщает агентство «Автостат», за период с 15 апреля по 15 мая только пять брендов решились снизить цену на некоторые комплектации своих автомобилей. Американский Ford переписал прайс на седан Mondeo, потерявший после этого в стоимости 2,3 — 3,3% в зависимости от версии. Немецкий Volkswagen решил умерить на 0,7% запросы при продаже седана Passat в комплектации Trendline. Родственная ему Skoda реализует лифтбэк Rapid в версиях Ambition и Style на 1,0 — 1,4% дешевле. У китайской Geely на 2,1 — стал доступнее на 3,6% кроссовер Emgrand Х7 — за исключением комплектации Luxury с автоматической коробкой. Японская Suzuki предлагает кроссовер SX4 по цене на 1,7 — 2,4% ниже.

Но подавляющая часть производителей осталась верна традициям: в очередной раз задрали прайсы 16 марок. Так, американский Cadillac поднял цену кроссовера Escalade на 2,6 — 3,6%. Корейская KIA решила, что ее седан Optima был ранее недооценен на 1,1 — 1,7%. Чешская Skoda пересмотрела в сторону увеличения на 0,8 — 1,9% стоимость Rapid в комплектациях Entry, Active. Минимальная цена Octavia подросла на 1,7%, а максимальная — на 3,3%. за Octavia Combi теперь придется переплатить от 2,8% до 3,4%.