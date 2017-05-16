Коммерческие модели Peugeot и Citroёn будут собирать в Узбекистане

На заводе Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive будут выпускать легкие коммерческие автомобили Peugeot и Citroën. Как сообщает пресс-служба PSA Group, уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей, в то время как суммарные инвестиции в проект — порядка 130 млн евро.

СП собирается добиться уровня локализации не менее 50% уже с первого года производства за счет привлечения местных производителей комплектующих. Среди них более 160 средних и малых предприятий, а также около 30 крупных, принадлежащих АК «Узавтосаноат». На новом заводе будут производить до 16 000 машин в год для Узбекистана и зарубежных рынков.

— Это отличная возможность для развития бизнеса группы PSA в сегменте легкого коммерческого транспорта и прибыльного роста в регионе. Мы высоко ценим сложившийся конструктивный диалог с узбекскими партнерами и личную поддержку президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая стала определяющим фактором в создании совместного предприятия, — сказал главный управляющий директор PSA Group по России и региону Евразия Кристоф Бержеран.