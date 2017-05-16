LADA Vesta и XRAY поступят на службу в «Яндекс.Такси»

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, «Яндекс.Такси» предъявляет высокие требования как к водителям, для которых предусмотрена специальная подготовка с итоговым тестированием, так и к автомобилям — они должны соответствовать корпоративным стандартам. А «Веста» и XRAY, по мнению тольяттинцев, как раз наделены всеми необходимыми для машины такси качествами, среди которых неприхотливость к самым разным условиям эксплуатации, недорогой сервис и, разумеется, удобство пассажиров.

В сообщении также сказано, что в марте текущего года между АВТОВАЗом и «Яндексом» было заключено еще одно соглашение. Согласно ему компании приступят к совместной разработке мультимедийных комплексов нового поколения, которые могли бы сочетать в себе информационно-развелекательные функции и систему навигации.