Lamborghini Urus вооружат 650-сильным двигателем

Как сообщает портал Motortrend, под капотом абсолютно нового Lamborghini Urus «поселится» четырехлитровый битурбированный V8, мощность которого достигает 650 л.с. Спустя год после выхода модели на рынок (а произойдет это в середине 2018 года), по словам Доменикали, свет увидит и гибридная модификация кроссовера.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Urus построят на фольксвагеновской модульной платформе MLB, уже знакомой нам по кроссоверам Audi Q7 и Bentley Bentayga. На сегодняшний день никаких других технических подробностей нет.

Отметим также, что на новый SUV Lamborghini возлагает огромные надежды: в компании уверены, что вывод Urus на рынок поспособствует увеличению мировых продаж итальянской марки более, чем в два раза. В 2018 году производитель планирует выпустить 1000 кроссоверов, в то время как к 2019-му количество производимых в год «Урусов» вырастет в 3,5 раза.

Глава Lamborghini также рассказал, что сборка автомобилей будет налажена на предприятии компании в итальянской коммуне Сант-Агата-Болоньезе.