Новое поколение бронеавтомобиля «Тигр» покажут в 2018 году

«Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения „Тигров“ открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства», — рассказал ТАСС гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. Сейчас, по его словам, конструкторский коллектив занят прорисовкой эскизов нового броневика. «Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем», — предположил Красовицкий. Ранее сообщалось, что новая машина получит V-образной формы днище, рассеивающее ударную волну от взрыва под машиной.

Предполагается увеличение грузоподъемности армейского транспорта. Одновременно в нем сделают более удобным размещение экипажа и десанта. Автомобиль получит бронирование, соответствующее третьему, а в перспективе и четвертому классу защиты. Напомним, что нынешнее поколение «Тигра» военные используют не только в качестве защищенного транспортного средства. Он служит в качестве машины химической разведки, его оснащают противотанковым ракетным комплексом «Корнет», автоматическим гранатометом, модулем с дистанционно управляемым пулеметом, а также комплексом ПВО «Верба».