Jaguar XF Sportbrake россиянам не достанется

В основу Jaguar XF Sportbrake легла та же модульная платформа, которая послужила базой для одноименного седана. Впрочем, у него же британцы позаимствовали и линейку силовых агрегатов, в числе которой присутствуют двух- и трехлитровые бензиновые и дизельные моторы, развивающие мощность от 161 до 375 л.с. В качестве трансмиссии клиентам предложат шестиступенчатую механическую коробку передач или восьмидиапазонный «автомат», а вот привод — исключительно задний, сообщает издание Autocar.

Как нам рассказали представители российского офиса Jaguar Land Rover, ожидать появления универсала XF в нашей стране не стоит. А вот приобрести одноименный седан, напомним, можно по цене от 2 815 000 рублей.