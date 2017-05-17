Mercedes-Benz представил тизер нового A-Class

Судя по представленным порталом Motor1 снимкам, новый A-Class станет заметно шире и длиннее предшественника, а значит более просторным будет и салон машины. Можно разглядеть, что тестовый хетчбэк оснащен двумя выхлопными трубами и заниженной спортивной подвеской — вероятнее всего, штутгардцы испытывали «заряженную» модификацию модели.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что следующее поколение Mercedes-Benz A-Class появится в продаже в следующем году, а вот новые члены компактного семейства присоединятся к хечтбэку несколько позже.