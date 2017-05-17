Mercedes-Benz представил тизер нового A-Class

Сам Цетше, описывая новую генерацию Mercedes-Benz A-Class, употребляет такое прилагательное как «особенная». Глава «Даймлера» также напомнил, что А-семейство в ближайшее время расширится до восьми компактных моделей, среди которых будет и седан. Он отметил, что все автомобили, помимо прочего, получат и продвинутую систему автономного вождения.
Mercedes-Benz опубликовал новые снимки закамуфлированного A-Class четвертого поколения. Фотографии, на которых председатель Daimler AG Дитер Цетше делает «сэлфи» возле посвежевшего хетчбэка, появились в социальной сети LinkedIn.
Судя по представленным порталом Motor1 снимкам, новый A-Class станет заметно шире и длиннее предшественника, а значит более просторным будет и салон машины. Можно разглядеть, что тестовый хетчбэк оснащен двумя выхлопными трубами и заниженной спортивной подвеской — вероятнее всего, штутгардцы испытывали «заряженную» модификацию модели.
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что следующее поколение Mercedes-Benz A-Class появится в продаже в следующем году, а вот новые члены компактного семейства присоединятся к хечтбэку несколько позже.
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