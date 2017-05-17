Против руководителей Volkswagen возбуждено уголовное дело

— Прокуратура подтверждает информацию, опубликованную в СМИ, согласно которой в отношении действующих членов правления компании Porsche Automobil Holding SE Маттиаса Мюллера и Дитера Пёча, а также бывшего члена правления Мартина Винтеркорна возбуждено дело, — приводит слова представителей ведомства агентство ТАСС.

На минувшей неделе немецкое издание Virtshaftsvohe сообщило, что в прокуратуру Штутгарта поступил иск от Федерального управления финансового надзора ФРГ. Дело в том, что компании обязаны незамедлительно публиковать информацию, которая могла бы повлиять на курсы акций, а члены правления Volkswagen несколько затянули с обнародованием данных по «дизельгейту».

Напомним, что Volkswagen оказался в центре «дизельного скандала» после того, как обнаружилось, что компания с помощью хитрого программного обеспечения занижала показатели содержания вредных веществ в выхлопах машин с дизельными двигателями в 30−40 раз. В связи с этим концерн обязан оплатить властям США штраф в размере около 4,3 млрд. долларов.