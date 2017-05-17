В Крыму создатут уникальный суперкар Milan Red

Фото: www.greatfon.com
В Севастополе приступили к разработке нового суперкара Milan Red, заказчиком которого выступила малоизвестная австрийская компания Milan Automobile. Планируется, что презентация первого серийного образца модели состоится осенью 2018 года.
Виктория Базылева

Как сообщает «Газета.ру», производство суперкара Milan Red наладят в Австрии. Первый серийный автомобиль сойдет с конвейера завода в 2018 году, а на протяжении следующих пяти лет свет увидят еще 100 машин. По словам авторов проекта, ценник на «Милан Ред» окажется весьма высоким, так как эта разработка уникальна, комплектующие используются дорогие, а в движение новинку будет приводить двигатель, развивающий не менее 1000 л.с.

Отмечается, что технической частью суперкара займутся инженеры из Австрии, в то время как за оформление экстерьера и интерьера автомобиля ответит российский дизайнер Дмитрий Лазарев. К слову сказать, именно он пару лет назад с зарисовкой «машины будущего» обратился к АВТОВАЗу, но там по каким-то причинам от проекта отказались. Лазарев также рассказал, что дизайн Milan Red не подвергнется большим изменениям: планируется лишь улучшить аэродинамику и придать машине чуть более современный вид.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, прототипы, концепты
17 мая 2017
242