В Крыму создатут уникальный суперкар Milan Red

Как сообщает «Газета.ру», производство суперкара Milan Red наладят в Австрии. Первый серийный автомобиль сойдет с конвейера завода в 2018 году, а на протяжении следующих пяти лет свет увидят еще 100 машин. По словам авторов проекта, ценник на «Милан Ред» окажется весьма высоким, так как эта разработка уникальна, комплектующие используются дорогие, а в движение новинку будет приводить двигатель, развивающий не менее 1000 л.с.

Отмечается, что технической частью суперкара займутся инженеры из Австрии, в то время как за оформление экстерьера и интерьера автомобиля ответит российский дизайнер Дмитрий Лазарев. К слову сказать, именно он пару лет назад с зарисовкой «машины будущего» обратился к АВТОВАЗу, но там по каким-то причинам от проекта отказались. Лазарев также рассказал, что дизайн Milan Red не подвергнется большим изменениям: планируется лишь улучшить аэродинамику и придать машине чуть более современный вид.