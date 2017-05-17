В России начались продажи китайско-белорусского внедорожника Foton Sauvana

Как рассказали в пресс-службе Foton, на внедорожники Sauvana, реализованные в период с 24 апреля по 31 декабря 2017 года, предоставляется расширенная гарантия на некоторые элементы силового агрегата. Так, покупатель может не беспокоится о состоянии двигателя и коробки передач на протяжении 7 лет или 120 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит ранее. Правда, китайский производитель все же не ручается за навесное оборудование (включая датчики и электропроводку), сальники, уплотнители, патрубки, шланги, подшипники и многие другие узлы.

Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, что Foton Sauvana продается у нас в четырех модификациях: Base и Comfort — с 201-сильным мотором и механической пятиступенчатой коробкой передач, а также семиместных Lux и Premium — с двигателем мощностью 217 л.с., агрегатированным с «автоматом» от ZF.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается системой полного привода, самоблокирующимся дифференциалом заднего моста, системой курсовой устойчивости и другими опциями.

За Sauvana в стандартной комплектации Basic придется выложить 1 454 990 рублей, за более интересный вариант Comfort — уже 1 494 990. Luxury обойдется в 1 620 990 «деревянных», а топовая версия Premium — в 1 704 990 рублей.