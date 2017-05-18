Ford приступил к производству Fiesta нового поколения

Фото: www.netcarshow.com
На предприятии Ford в Кельне стартовало производство ориентированного на Европу хетчбэка Fiesta новой генерации. По данным немецких изданий минимальный ценник модели составит 12 950 евро.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Citynews, «Фиеста» приобрела более спортивный внешний вид за счет перелицованной решетки радиатора, новой оптики и 17-дюймовых колес. К тому же на смену привычным вертикальным фонарям пришли горизонтальные.

В движение новинку приводит 1,1-литровый турбомотор, развивающий 70 и 85 л.с. Помимо этого в продаже появятся модификации с литровым трехцилиндровым бензиновым EcoBoost мощностью 125 л.с., а также 120-сильным дизельным двигателем с наддувом. Известно, что автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SYNC 3, аудиокомплексом Bang&Olufsen, а также множеством электронных ассистентов, отвечающих за безопасность.

Напомним, что в России в настоящее время седан Ford Fiesta можно приобрести по цене от 649 000 рублей, в то время как машина в кузове хетчбэк обойдется уже в 735 000 рублей. А вот даже ориентировочные сроки появления новой генерации модели в российском представительстве Ford порталу «АвтоВзгляд» не обозначили.

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18 мая 2017
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