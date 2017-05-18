Ford приступил к производству Fiesta нового поколения

Как сообщает портал Citynews, «Фиеста» приобрела более спортивный внешний вид за счет перелицованной решетки радиатора, новой оптики и 17-дюймовых колес. К тому же на смену привычным вертикальным фонарям пришли горизонтальные.

В движение новинку приводит 1,1-литровый турбомотор, развивающий 70 и 85 л.с. Помимо этого в продаже появятся модификации с литровым трехцилиндровым бензиновым EcoBoost мощностью 125 л.с., а также 120-сильным дизельным двигателем с наддувом. Известно, что автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой SYNC 3, аудиокомплексом Bang&Olufsen, а также множеством электронных ассистентов, отвечающих за безопасность.

Напомним, что в России в настоящее время седан Ford Fiesta можно приобрести по цене от 649 000 рублей, в то время как машина в кузове хетчбэк обойдется уже в 735 000 рублей. А вот даже ориентировочные сроки появления новой генерации модели в российском представительстве Ford порталу «АвтоВзгляд» не обозначили.